Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18-летняя жительница Южно-Сахалинска обратилась в полицию с заявлением о том, что 22 октября она стала жертвой мошенника при попытке покупки мобильного телефона. Девушка нашла в мессенджере объявление о продаже телефона и связалась с продавцом. После договоренности о сделке, она перевела 45 000 рублей на указанные номера телефонов через мобильное приложение. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
В другом случае, 20-летняя жительница города, несмотря на знание о распространенных видах мошенничества из СМИ и от сотрудников полиции, чуть не стала жертвой преступников. 11 ноября неустановленное лицо, под предлогом оказания помощи ВСУ (якобы с её счета переводятся деньги на Украину), получило неправомерный доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги», выманив код доступа. К счастью, заявительница прекратила переписку и не переводила денежные средства. Несмотря на это, факт неправомерного доступа к компьютерной информации зафиксирован, и по данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ.
