В селе Тунгор пожарные потушили теплицу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу: с. Тунгор, ул. Рабочая, поступило в диспетчерскую службу Тунгорской пожарно-спасательной части 12 ноября в 13:13. Через 6 минут работники пожарные прибыли на место происшествия. Открытым пламенем на площади 5 кв. метров горела теплица.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 19:22, а в 19:29 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 54 с. Тунгор, в количестве 3 человек личного состава и 1 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.