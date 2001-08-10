В Тымовском районе произошло ДТП с микроавтобусом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 ноября в районе села Адо-Тымово произошло ДТП с участием микроавтобуса Toyota Town Ace. По неустановленной причине машина перевернулась. Автомобиль получил значительные повреждения, но остался на ходу. В момент аварии в транспортном средстве находился один человек, он пострадал и оказался зажат в автомобиле.

В 13:57 о дорожном происшествии стало известно диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного отряда. В 14:05 на место прибыл личный состав отдельного поста пожарно-спасательной части № 43 села Адо-Тымово.

Прибывшие работники пожарно-спасательной службы произвели осмотр места происшествия. Спасатели деблокировали пострадавшего из искорёженного автомобиля и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

Убедившись, что техника больше не представляет опасности для окружающих, пожарные проследовали в подразделение.

Было задействовано три человека личного состава и одна единица техники.

Погибших нет.