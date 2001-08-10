Пожарные Поронайска ликвидировали возгорание в заброшенном здании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу: г. Поронайск, Восточная, 47А, поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 6 ноября в 22:02. Через 2 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 300 кв. м открытым пламенем горело неэксплуатируемое здание бывшей полиции, перекрытия второго этажа были частично обрушены.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 02:10, а в 06:30 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательных частей № 32 г. Поронайска, № 34 с. Леонидово, № 35 пгт. Вахрушев.

Были задействованы 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.