Пожарные Поронайска ликвидировали возгорание в заброшенном здании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о пожаре по адресу: г. Поронайск, Восточная, 47А, поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 6 ноября в 22:02. Через 2 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 300 кв. м открытым пламенем горело неэксплуатируемое здание бывшей полиции, перекрытия второго этажа были частично обрушены.
Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 02:10, а в 06:30 пожар был полностью ликвидирован.
На пожар были привлечены работники пожарно-спасательных частей № 32 г. Поронайска, № 34 с. Леонидово, № 35 пгт. Вахрушев.
Были задействованы 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:30 5 Ноября Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
11:23 5 Ноября «Ночь искусств» в СахОУНБ посетили почти 600 жителей
17:06 5 Ноября 160-летие института судебных приставов России отпраздновали в Южно-Сахалинске
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?