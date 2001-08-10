В Углегорском округе сгорела хозяйственная постройка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу: с. Ударное, улица Угольная, поступило в диспетчерскую службу Углегорского пожарно-спасательного отряда 5 ноября в 06:26. Через 10 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 18 кв. м открытым пламенем горела хозяйственная постройка, без угрозы распространения огня.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 06:52, а в 08:17 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 18 г. Углегорска. Были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области».