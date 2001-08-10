Пожарные Тымовского спасли собаку из горящего гаража
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о пожаре по адресу: пгт. Тымовское, улица Криворучко, 36, поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда 1 ноября в 12:03. Через 4 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 24 кв. метра изнутри горел гараж, внутри находилась собака. К счастью, её огнеборцы смогли спасти.
Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 12:25, а в 14:01 пожар был полностью ликвидирован.
На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 41 пгт. Тымовское. Были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня II Дальневосточный фестиваль восточных видов единоборств состоялся на Сахалине
09:40 Сегодня «Сахалинские Акулы» собрали более 180 тысяч в поддержку семей участников СВО
10:30 Сегодня Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
12:09 Сегодня Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:53 31 Октября В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:49 31 Октября На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Выбор редакции
- 14:02 Сегодня Вынесен приговор по делу о хищение электроэнергии на 30 миллионов рублей
- 13:18 Сегодня Вклад адмирала Макарова в освоение Севера обсудят в Сахалинской библиотеке
- 12:09 Сегодня Студенты СахГУ узнали всё о пенсии от специалистов СФР
- 10:30 Сегодня Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?