Жителей Сахалина продолжают активно атаковать мошенники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одной из распространенных схем является обман под предлогом инвестиций в криптовалюту: потерпевшим предлагают зарегистрироваться на бирже, где "брокер" убеждает их перевести значительные суммы денег на продиктованные счета, обещая высокий заработок. В итоге вывести средства оказывается невозможно. Например, житель Корсаковского района потерял 600 000 рублей, поверив такому "брокеру".

Другая схема, набирающая обороты, связана с обманом под видом сотрудников силовых ведомств, в частности ФСБ. Мошенники, представляясь сотрудниками, обвиняют жертв в спонсировании ВСУ и под предлогом "обезопасить" сбережения, убеждают оформить кредиты и перевести средства на якобы безопасные счета. Общение в таких случаях часто ведется через мессенджеры. Жительница Невельска таким образом лишилась 1 200 000 рублей.

Также распространены случаи мошенничества, связанные с предоплатой за несуществующие товары. Потенциальным покупателям предлагают приобрести товар, например автомобиль, по привлекательной цене, после чего, получив предоплату, исчезают. Молодой житель областного центра потерял 350 000 рублей, внеся предоплату за автомобиль.

Нередки и звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками сотовых компаний, которые под предлогом необходимости продления договора на оказание услуг связи или во избежание блокировки номера, убеждают жертву оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет". Жительница Тымовска потеряла таким образом 524 000 рублей.

Также зафиксированы попытки выманить деньги под предлогом получения посылки, как в случае с жительницей областного центра, у которой пытались получить 100 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

Полиция настоятельно призывает граждан проявлять бдительность: никогда не сообщать никому данные своих банковских карт, пароли из SMS, не переходить по подозрительным ссылкам и не заполнять реквизиты на сомнительных сайтах. Важно помнить, что представители банков, госучреждений и силовых ведомств никогда не звонят через мессенджеры и не просят совершать противоправные действия. При возникновении любых сомнений необходимо немедленно связываться с банком по официальному номеру и обращаться в полицию по телефону 102. Также важно предупреждать своих близких, особенно пожилых родственников, об этих схемах мошенничества.