Пожарные оперативно ликвидировали огонь в хозяйственной постройке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу г. Невельск, улица Казакевича, поступило в диспетчерскую службу Невельского пожарно-спасательного отряда 31 октября в 20:50. Через 10 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 6 кв. м. горела комната в хозяйственной постройке. Внутри комнаты пожарные обнаружили тело погибшего мужчины 65 лет.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 21:11, а в 21:14 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 12 г. Невельск.

Были задействованы 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

Причины пожара выясняются.