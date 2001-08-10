Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу пгт. Шахтёрск, улица Коммунистическая, 3, поступило в диспетчерскую службу Углегорского пожарно-спасательного отряда 31 октября в 04:20. Через 2 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 40 кв. м. горела квартира в расселённом подъезде на третьем этаже. Угроза людям отсутствовала.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 05:02, а в 06:42 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 18 пгт. Шахтёрск.

Были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.