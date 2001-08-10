Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2025
Сейчас 13:37
79,82|92,94
Огнеборцы Северо-Курильска предотвратили крупный пожар в частном доме
12:29, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу г. Северо-Курильск, улица Освобождения,  поступило в диспетчерскую службу Северо-Курильской пожарно-спасательной части 28 октября в 22:54. Через 3 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени с чердака жилого частного дома шёл густой дым, горело перекрытие над ванной комнатой. Площадь возгорания составила 4 кв. м.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 23:09, а в 23:28 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 53 г. Северо-Курильск.

Были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

