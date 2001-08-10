Пожарные Долинска потушили дачу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу г. Долинск, район дач на 218 км., поступило в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда 27 октября в 18:04. Через 6 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 20 кв. метров горел дачный дом и рядом стоящая хоз. постройка, её площадь горения составила 12 кв. метров.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 18:30, а в 20:35 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 23 г. Долинск, и отдельного поста ПСЧ № 23 с. Стародубское.

Были задействованы 6 человека личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.