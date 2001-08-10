Пожарные Поронайска предотвратили крупный пожар в пятиэтажке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу г. Поронайск, проспект Антона Буюклы, 6а, поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 26 октября в 21:05. Через 3 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени в одной из квартир пятиэтажного дома, на площади 6 кв. метров горели диван и домашние вещи. Пламя грозило распространением по всей квартире. Людей в помещении не было.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 21:18, а в 21:55 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 32 г. Поронайск.

Были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.