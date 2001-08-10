Огнеборцы потушили пожар сухой травы в селе Новиково

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе села Новиково, в устье реки Шишкевича горела сухая трава на площади 100 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в устье реки Шишкевича, поступило в диспетчерскую службу Новиковского пожарно-спасательного отряда 24 октября в 17:00. Через 20 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 100 кв. метров горела сухая трава. Угроза распространения пламени отсутствовала.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 17:54, а в 18:30 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 22 с. Новиково и отдельного поста ПСЧ № 22 с. Озёрское.

Были задействованы 4 человека личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.