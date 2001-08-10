Поронайские пожарные спасли человека во время ликвидации пожара в квартире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 23 октября в 14:34. Через 5 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в г. Поронайск на улице Победы, 77, в одной из квартир многоэтажного жилого дома на площади 6 кв. метров горели диван и стены в спальне. Во время осмотра помещения звеном газодымозащитной службы в квартире был обнаружен человек. Спасатели вывели его в безопасное место и передали медикам.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 14:48, а в 14:55 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 32 г. Поронайск.

Были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники. Погибших нет. Причины пожара выясняются.