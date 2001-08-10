Сахалинец получил штраф за несоблюдение правил поведения в суде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На днях в здание Дома правосудия областном центре островного края пришел житель города Южно-Сахалинска, который находился в состоянии опьянения. Не успев перешагнуть порог здания суда, гражданин стал громко высказывать свое недовольство используя бранную речь кроме этого махал руками.

Судебный пристав по ОУПДС, находящийся на пропускном пункте в здание Дома правосудия, объяснил мужчине, что гражданам, находящимся в состоянии опьянения (алкогольном или наркотическом), запрещено приходить в суд, и попросил его покинуть помещение. Однако, сахалинец проигнорировал законное требование сотрудника ведомства, и, стал в агрессивной форме требовать пропустить его. Просьбы сотрудников ведомства о прекращении неподобающего поведения были проигнорированы мужчиной.

Судебному приставу по ОУПДС по г. Южно-Сахалинску ничего не оставалось, как успокоить гражданина, составив на него административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжение судьи или судебного пристава по обеспечению установленног порядка деятельности судов».

Согласно санкции по данной статье - мужчина получил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.