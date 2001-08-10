Сахалинец получил штраф за несоблюдение правил поведения в суде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На днях в здание Дома правосудия областном центре островного края пришел житель города Южно-Сахалинска, который находился в состоянии опьянения. Не успев перешагнуть порог здания суда, гражданин стал громко высказывать свое недовольство используя бранную речь кроме этого махал руками.
Судебный пристав по ОУПДС, находящийся на пропускном пункте в здание Дома правосудия, объяснил мужчине, что гражданам, находящимся в состоянии опьянения (алкогольном или наркотическом), запрещено приходить в суд, и попросил его покинуть помещение. Однако, сахалинец проигнорировал законное требование сотрудника ведомства, и, стал в агрессивной форме требовать пропустить его. Просьбы сотрудников ведомства о прекращении неподобающего поведения были проигнорированы мужчиной.
Судебному приставу по ОУПДС по г. Южно-Сахалинску ничего не оставалось, как успокоить гражданина, составив на него административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжение судьи или судебного пристава по обеспечению установленног порядка деятельности судов».
Согласно санкции по данной статье - мужчина получил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Сахалинец получил штраф за несоблюдение правил поведения в суде
09:55 Сегодня СахОУНБ вновь признана образцовым учреждением на федеральном уровне
10:53 Сегодня Поронайские пожарные спасли человека во время ликвидации пожара в квартире
10:14 Сегодня Сахалинка лишилась 206 тысяч рублей после звонка «поддержки»
11:03 17 Октября В Томаринском районе потушили пожар на рыбозаводе
09:39 17 Октября Десять районов Сахалина выполнили план капремонта на 100%
15:19 17 Октября Лучшие российские фильмы об отцах: к празднику 19 октября
17:03 17 Октября В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль «Поющие острова»
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Выбор редакции
- 14:21 Сегодня Военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО выполняют перевод техники на зимний режим
- 13:34 Сегодня Юбилейный вечер Ирины Левитес собрал читателей и музыкантов в СахОУНБ
- 12:13 Сегодня В арт-галерее «Художественная фабрика» открылись выставки «Шаг за шагом» и «Фантазии в круге»
- 11:33 Сегодня В Южно-Сахалинске прошёл круглый стол «Бумажный след: как снизить нагрузку на планету»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?