Пожарные Поронайска спасли квартиру от полного выгорания

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 22 октября в 16:23. Через 4 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в г. Поронайск на улице Советская, 35-А, в одной из квартир многоэтажного жилого дома на площади 2 кв. метра горела кровать, шторы и постельные принадлежности. Присутствовала угроза распространения огня на всю комнату. Люди эвакуировались самостоятельно, до прибытия пожарных.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 16:31, а в 16:41 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 32 г. Поронайск.

Были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.