Предприниматель задержан за незаконный сбыт рыбопродукции в особо крупном размере
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области, в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хранения с целью сбыта продукции без обязательной маркировки и нанесения предусмотренной законодательством информации в особо крупном размере.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что 32-х летний житель города Южно-Сахалинска, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляя деятельность в сфере розничной торговли рыбопродукцией, действуя из корыстных побуждений осуществлял незаконное производство, хранение и сбыт водных биологических ресурсов (ВБР) без соответствующей маркировки.
К реализации своей преступной деятельность он привлек свою 36-ти летнюю супругу.
Преступная схема реализовывалась следующим образом. Продукция закупалась у неустановленных лиц, после чего перерабатывалась на территории частного дома, принадлежащего знакомым подозреваемых, где находилось соответствующее оборудования для чистки, обработки вакуумирования.
В дальнейшем продукция реализовывалась в магазине, принадлежащем фигуранту, а также через торговые точки, расположенные в различных районах города.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в торговой точке и месте переработки была обнаружена немаркированная продукции, включая лососевую икру, мясо и фаланги краба, рыбу (кету, форель, сима), устрицы общим весом свыше 300 килограмм на общую сумму свыше 950 тысяч рублей.
По данному факту следственной частью Следственного Управления УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ («Производство, хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без обязательной маркировки и информации, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
