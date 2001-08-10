В Поронайском районе потушили пожар в хозяйственной постройке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 20 октября в 14:41. Через 17 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в селе Лермонтовка Поронайского района, в районе улицы Институтской, в хозяйственной постройке тлели вещи, из помещения шёл густой дым. Площадь возгорания составила 1 кв. метр.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 15:00, а в 15:05 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 35 пгт. Вахрушев.

Были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.