В Долинском районе столкнулись два легковых автомобиля.
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 октября на 48 км. автодороги Южно-Сахалинск - Оха, произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Сrown и Lexus. По неустановленной причине машины столкнулись. Легковушки получили значительные повреждения. В момент аварии в транспортных средствах находилось 4 человека, никто из них не пострадал.
В 17:30 о дорожном происшествии стало известно диспетчеру Долинского пожарно-спасательного отряда. В 17:35 на место прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 23 г. Долинск.
Прибывшие работники пожарно-спасательной службы произвели осмотр места происшествия. Спасатели отключили аккумуляторную батарею, во избежание короткого замыкания.
Убедившись, что техника больше не представляет опасности для окружающих, пожарные проследовали в подразделение.
Было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Погибших нет и пострадавших нет.
