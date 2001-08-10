В Долинском районе столкнулись два легковых автомобиля.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 октября на 48 км. автодороги Южно-Сахалинск - Оха, произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Сrown и Lexus. По неустановленной причине машины столкнулись. Легковушки получили значительные повреждения. В момент аварии в транспортных средствах находилось 4 человека, никто из них не пострадал.

В 17:30 о дорожном происшествии стало известно диспетчеру Долинского пожарно-спасательного отряда. В 17:35 на место прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 23 г. Долинск.

Прибывшие работники пожарно-спасательной службы произвели осмотр места происшествия. Спасатели отключили аккумуляторную батарею, во избежание короткого замыкания.

Убедившись, что техника больше не представляет опасности для окружающих, пожарные проследовали в подразделение.

Было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших нет и пострадавших нет.