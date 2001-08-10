В Томаринском районе потушили пожар на рыбозаводе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Томаринского пожарно-спасательного отряда 16 октября в 23:36. Через 16 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в селе Неводское, на территории рыбоперерабатывающего завода, в одной из комнат здания наблюдалось сильное задымление: на площади 2 квадратных метра открытым пламенем горел диван.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 23:58, а в 00:02 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 29 г. Томари.

Были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.