Сахалинские пожарные устранили очаг горения отходов на трассе

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Анивского пожарно-спасательного отряда 12 октября в 13:13. Через 11 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту на 24-м километре автодороги Южно-Сахалинск-Холмск, открытым пламенем горели твёрдые бытовые отходы. Площадь возгорания составила 6 кв. м.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 13:26, а в 13:43 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 51 г. Анива.

Были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

