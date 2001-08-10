Пожарные города Поронайск потушили возгорание в частном доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 11 октября в 23:12. Через 2 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в г. Поронайск, на улице Победы, открытым пламенем горела наружная стена пристройки частного жилого дома. Площадь возгорания составила 1 кв. м. Присутствовала угроза распространения пламени на всё строение.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 23:16, а в 23:19 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 32 г. Поронайска.

Были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

По материалам областного казённого учреждения «Пожарно-спасательная служба Сахалинской области».