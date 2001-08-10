Десять огнеборцев потушили пожар в лесопилке за 8,5 часов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

157 тонн воды потратили областные пожарные при ликвидации возгорания цеха лесопиления в селе Молодёжное.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда 10 октября в 02:19. Через 2 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в селе Молодёжное, на улице Вокзальная, 15, открытым пламенем изнутри и снаружи горел цех лесопиления. Площадь возгорания составила 1500 кв. метров. Присутствовала угроза распространения пламени на соседние постройки.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 03:35, а в 11:00 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательных частей № 41 пгт. Тымовское и № 43 с. Молодёжное. Были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Кроме этого, в тушении пожара принимали участие четверо огнеборцев и 1 единица техники ведомственной пожарной команды воинской части Тымовского района.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.