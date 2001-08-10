Огнеборцы Углегорского отряда ликвидировали пожар в бытовке в Шахтёрса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Углегорского пожарно-спасательного отряда 9 октября в 17:42. Через 1 минуту работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в пгт. Шахтёрск в районе ул. Ленина, открытым пламенем горела бытовка. Площадь возгорания составила 18 кв. м.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 17:58, а в 18:42 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники отдельного поста пожарно-спасательной части № 18 пгт. Шахтёрск.

Были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.