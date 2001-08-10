Долинские огнеборцы ликвидировали пожар в квартире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда 8 октября в 01:39. Через 6 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в г. Долинск на ул. Сахалинская, 4А, в одной из квартир многоэтажного дома, открытым пламенем горел матрас на площади 4 кв. м.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 01:45, а в 02:06 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 23 г. Долинск.

Было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.