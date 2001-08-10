Долинские огнеборцы ликвидировали пожар в квартире
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда 8 октября в 01:39. Через 6 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в г. Долинск на ул. Сахалинская, 4А, в одной из квартир многоэтажного дома, открытым пламенем горел матрас на площади 4 кв. м.
Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 01:45, а в 02:06 пожар был полностью ликвидирован.
В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 23 г. Долинск.
Было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:41 Сегодня Бронза международного турнира «Золотой шайбы» досталась «Сахалину»
11:45 Сегодня Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
11:03 Сегодня Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
09:00 Сегодня 55% дальневосточников поддерживают «период охлаждения» перед кредитами свыше 50 тыс.
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:58 3 Октября Новые правила диспансеризации: что нужно знать для прохождения обследования
17:10 3 Октября Духовные ценности и просвещение: в Южно-Сахалинске пройдет конференция «Иннокентьевские чтения»
11:08 2 Октября Строительство водозабора «Южный» близится к завершению
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
13:32 12 Сентября Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 17:38 Сегодня «Аэрофлот» доставил двух эму из Нижнего Новгорода в Сахалинский зооботанический парк
- 17:10 Сегодня Безопасный подъезд: власти улучшают путь к «Связисту» и «Радисту»
- 16:38 Сегодня Инструкторы учат прибывших бойцов штурму блиндажей перед отправкой в зону СВО
- 16:10 Сегодня Всероссийский день чтения отметили в СахОУНБ встречей с сахалинскими писательницами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?