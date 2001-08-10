Огнеборцы Томаринского пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Томаринского пожарно-спасательного отряда 3 октября в 16:16. Через 13 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в Томаринском городском округе на территории совхоза «Заречное», горело строение гаражного типа.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 16:47, а в 17:32 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 30 с. Ильинское.

Было задействовано 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.