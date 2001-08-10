Сотрудница почты помогла жительнице Южно-Сахалинска сберечь свои сбережения от мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 85-летней местной жительницы по факту мошенничества. Женщине на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником Администрации города и пригласил на церемонию ко «Дню пожилого человека». По просьбе неизвестного, потерпевшая сообщила номер СНИЛС, после чего звонок прекратился. Женщина заподозрила неладное и отправилась в отделение банка, чтобы обналичить денежные средства со своих счетов. Находясь в банке ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Придя домой, потерпевшей снова поступил звонок на домашний телефон, где она по голосу узнала ранее звонившего человека. Данный мужчина стал запугивать потерпевшую ответственностью за государственную измену, после чего сообщил, что с ней свяжется юрист с Москвы, который поможет ей. Позже ей снова поступил звонок на домашний, где неизвестный представился юристом и сообщил, что денежные средства потерпевшей находятся под угрозой и их необходимо перевести на «Безопасный счет». Заявительница собрала 350 тысяч рублей и направилась в отделение почты на такси, которое ей заказал «юрист». Когда женщина приехала в отделение почты, то сотрудница отказала ей в переводе, тем самым спасла сбережения заявительницы. Затем сотрудница почты вызвала сотрудников полиции, которые объяснили женщине, что она общалась с мошенниками.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Уважаемые граждане! Проявляйте бдительность! Ни в коем случае не сообщайте никому данные карт и пароли из смс!!! Они предназначены только для проведений операций лично Вами. Предупредите своих знакомых и родственников об известных Вам случаях мошенничества, в особенности лиц пожилого возраста. Запомните, что представители банков, госучреждений и организаций никогда не будут звонить Вам, особенно на мессенджер. Будьте бдительны!!!

Обязательно перезванивайте по актуальным, указанным в официальных документах телефонам, номере «горячей линии», в банк сами, так как мошенники активно используют «подмену номера». Также не заполняйте реквизиты своей банковской карты и пароли на неизвестных, сомнительных сайтах.

Никто из сотрудников силовых ведомств не будет обзванивать население используя мессенджеры, а тем более склонять к как-либо противоправным действиям!

Если у Вас всё же украли деньги, то необходимо сразу обратиться на горячую линию контактного центра банка, заблокировать карты и сервисы дистанционного банковского обслуживания, а затем написать заявление в отделение банка и в полицию.