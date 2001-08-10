Работники Томаринского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 сентября на 10 км. автодороги Ильинск-Арсентьевка, произошло ДТП с участием легкового автомобиля Х-Тта|| и грузового авто Sitrak. По неустановленной причине машины столкнулись. Участниками ДТП стало 3 человека, никто из них не пострадал.

В 17:15 о дорожном происшествии стало известно диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного отряда. В 17:35 на место прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 30 с. Ильинское.

Прибывшие работники пожарно-спасательной службы произвели осмотр места происшествия. Спасатели отключили аккумуляторную батарею, во избежание короткого замыкания.

Убедившись, что техника больше не представляет опасности для окружающих, пожарные проследовали в подразделение.

Было задействовано 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших нет и пострадавших нет.

Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области»