Работники Томаринского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 сентября на 10 км. автодороги Ильинск-Арсентьевка, произошло ДТП с участием легкового автомобиля Х-Тта|| и грузового авто Sitrak. По неустановленной причине машины столкнулись. Участниками ДТП стало 3 человека, никто из них не пострадал.
В 17:15 о дорожном происшествии стало известно диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного отряда. В 17:35 на место прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 30 с. Ильинское.
Прибывшие работники пожарно-спасательной службы произвели осмотр места происшествия. Спасатели отключили аккумуляторную батарею, во избежание короткого замыкания.
Убедившись, что техника больше не представляет опасности для окружающих, пожарные проследовали в подразделение.
Было задействовано 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Погибших нет и пострадавших нет.
Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области»
