Работники Поронайского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 сентября на 307 км. автодороги Южно-Сахалинск-Оха, произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Corolla Axio и тягача-трала. По неустановленной причине машины столкнулись, легковушка получила значительные повреждения. Участниками ДТП стало 3 человека, один из них пострадал.
В 18:30 о дорожном происшествии стало известно диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного отряда. В 18:50 на место прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 32 г. Поронайск.
Прибывшие работники пожарно-спасательной службы произвели осмотр места происшествия. Спасатели отключили аккумуляторную батарею, во избежание короткого замыкания. Кроме этого пожарные убрали с дорожного полотна осколки и иные части оставшиеся от повреждённых авто.
Убедившись, что техника больше не представляет опасности для окружающих, пожарные проследовали в подразделение.
Было задействовано 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Погибших нет.
Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области»
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня Нежелание оплачивать кредит обернулось против сахалинки уголовным делом
09:39 Сегодня Энергетики Сахалинэнерго почтили память освободителей Сахалина и Курил
10:56 Сегодня Работники Поронайского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП
12:26 Сегодня В Южно-Сахалинске открылся новый военно-спортивный клуб
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
09:42 23 Сентября Легендарный пловец Виктор Мазанов встретился с юными сахалинскими спортсменами
16:02 26 Сентября Сахалинская команда готовится к первому международному турниру "Золотая шайба"
12:28 25 Сентября Холмский суд конфисковал автомобиль у водителя, повторное вождение в нетрезвом виде
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
Выбор редакции
- 17:59 Сегодня В краеведческом музее откроется выставка «СахалинСвоихНеБросаем»
- 17:39 Сегодня Сахалинцам рассказали о мире семьи на разных языках
- 16:55 Сегодня Сотрудники администрации Южно-Сахалинска рассказывают жителям, как подключить голубое топливо
- 15:44 Сегодня Производство аэровокзала «Южно-Сахалинск» детально исследуют островные студенты
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?