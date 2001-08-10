Работники Поронайского пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 сентября на 307 км. автодороги Южно-Сахалинск-Оха, произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Corolla Axio и тягача-трала. По неустановленной причине машины столкнулись, легковушка получила значительные повреждения. Участниками ДТП стало 3 человека, один из них пострадал.

В 18:30 о дорожном происшествии стало известно диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного отряда. В 18:50 на место прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 32 г. Поронайск.

Прибывшие работники пожарно-спасательной службы произвели осмотр места происшествия. Спасатели отключили аккумуляторную батарею, во избежание короткого замыкания. Кроме этого пожарные убрали с дорожного полотна осколки и иные части оставшиеся от повреждённых авто.

Убедившись, что техника больше не представляет опасности для окружающих, пожарные проследовали в подразделение.

Было задействовано 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших нет.

Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области»