Огнеборцы Долинского пожарно-спасательного отряда потушили крупный пожар
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда 27 сентября в 16:05. Через 5 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в с. Стародубское, на ул. Дзержинского, горела крыша частного дома. Площадь возгорания составила 150 кв. метров.
Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 17:25, а в 18:30 пожар был полностью ликвидирован.
В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 23 г. Долинск и отдельного поста ПСЧ № 23 с. Стародубское.
Было задействовано 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:22 Сегодня Представители НКО и сторонники «Единой России» примут участие в создании новой редакции народной программы партии
12:54 Сегодня Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
11:36 Сегодня Около 1000 спортсменов вышли на старт «Кросса Нации»
13:27 Сегодня Южносахалинцам напоминают о местах торговли для садоводов
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
09:42 23 Сентября Легендарный пловец Виктор Мазанов встретился с юными сахалинскими спортсменами
08:33 22 Сентября Сотрудники автоинспекции на Сахалине за выходные дни задержали 38 нетрезвых водителей и 46 - без прав
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
Выбор редакции
- 17:34 Сегодня Больше 31 000 сахалинцев проверили репродуктивное здоровье
- 16:54 Сегодня «Космическая каша»: в школе Южно-Сахалинска нашли рецепт идеального завтрака
- 15:23 Сегодня 1 октября дорожные службы начнут асфальтировать улицу Достоевского
- 14:43 Сегодня На островах завершены работы по дератизации и дезинфекции контейнерных площадок
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?