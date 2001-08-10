Тихоокеанское
14:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Огнеборцы Долинского пожарно-спасательного отряда потушили крупный пожар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда 27 сентября в 16:05. Через 5 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в с. Стародубское, на ул. Дзержинского, горела крыша частного дома. Площадь возгорания составила 150 кв. метров.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 17:25, а в 18:30 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательной части № 23 г. Долинск и отдельного поста ПСЧ № 23 с. Стародубское.

Было задействовано 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

