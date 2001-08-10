Четверо сахалинцев выплатят штраф за незаконную добычу трепанга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении четверых местных жителей. Мужчины признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ВБР) группой лиц по предварительному сговору, пишет astv.ru.
Как сообщают в суде, установлено, что в феврале этого года, не имея разрешения на вылов ВБР, мужчины на машине привезли моторную лодку к заливу Анива в Корсаковском районе. Мужчины вышли в море и незаконно поймали 1134 экземпляра трепанга дальневосточного.
Ущерб составил 1 546 776 рублей. Он является особо крупным.
Четверых браконьеров задержали сотрудники Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области. Незаконный улов выпустили в естественную среду обитания.
Корсаковский городской суд назначил нарушителям закона штраф в размере 125000 рублей каждому. Моторную лодку и автомобиль конфисковали в доход государства. Комплекты водолазного снаряжения уничтожили.
Приговор вступил в законную силу.
