Полиция задержала южно-сахалинца за кражу игровой приставки из магазина техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску раскрыли кражу игровой приставки из магазина цифровой и бытовой техники. Главная интрига происшествия заключается в том, что подозреваемым оказался ранее судимый 29-летний житель города, который сразу же продал похищенное своему знакомому.

В дежурную часть полиции поступило заявление от представителя магазина о хищении дорогостоящей техники. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, оперативники быстро установили личность подозреваемого - им оказался местный житель, ранее уже судимый за аналогичные преступления.

Следствие установило, что мужчина гулял по городу и решил зайти в магазин с целью кражи. Увидев игровую приставку, он положил ее в свой пакет и беспрепятственно покинул торговый зал. После этого злоумышленник сразу же продал похищенное своему знакомому. Сумма причиненного ущерба составила около 97 800 рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, уточняются все обстоятельства совершенного преступления.