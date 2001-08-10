Полиция задержала южно-сахалинца за кражу игровой приставки из магазина техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску раскрыли кражу игровой приставки из магазина цифровой и бытовой техники. Главная интрига происшествия заключается в том, что подозреваемым оказался ранее судимый 29-летний житель города, который сразу же продал похищенное своему знакомому.
В дежурную часть полиции поступило заявление от представителя магазина о хищении дорогостоящей техники. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, оперативники быстро установили личность подозреваемого - им оказался местный житель, ранее уже судимый за аналогичные преступления.
Следствие установило, что мужчина гулял по городу и решил зайти в магазин с целью кражи. Увидев игровую приставку, он положил ее в свой пакет и беспрепятственно покинул торговый зал. После этого злоумышленник сразу же продал похищенное своему знакомому. Сумма причиненного ущерба составила около 97 800 рублей.
По факту кражи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, уточняются все обстоятельства совершенного преступления.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:28 Сегодня На Сахалине за сутки оштрафовали более 900 водителей за не пристегнутые ремни безопасности
- 09:00 Сегодня Сахалинцам представят книги дружественных стран России
11:19 Сегодня Сахалинский боец завоевал бронзу на первенстве мира по муай-тай в Абу-Даби
10:30 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска проверил ход капитального ремонта дворов на Амурской и Сахалинской
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
16:37 19 Сентября В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 16:02 Сегодня Сахалинская команда готовится к первому международному турниру "Золотая шайба"
- 11:19 Сегодня Сахалинский боец завоевал бронзу на первенстве мира по муай-тай в Абу-Даби
- 14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
- 10:25 24 Сентября Ремонт Хабаровской в Южно-Сахалинске планируют завершить до 15 октября
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?