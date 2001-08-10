Тихоокеанское
Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже велосипеда
11:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные спасли птиц из горящего строения на ферме в Анивском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные оперативно ликвидировали масштабный пожар в крестьянско-фермерском хозяйстве "Айхан" в Анивском районе. В ходе тушения спасли 20 голов птицы, обошлось без человеческих жертв.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу 25 сентября в 14:52. Спасатели прибыли к месту вызова, которое находилось в районе села Золоторыбное, уже через пять минут. К их приезду огонь охватил хозяйственную постройку и начал перекидываться на стену соседнего здания. Общая площадь возгорания достигла 140 квадратных метров.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, пожарные локализовали очаг возгорания к 15:37, а полностью ликвидировали пламя к 16:10. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, им удалось эвакуировать из опасной зоны двадцать голов сельскохозяйственной птицы.

В тушении пожара участвовали сотрудники пожарно-спасательной части №51 из Анивы и отдельного поста из села Таранай. Всего для ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли десять человек личного состава и три единицы спецтехники. Причины происхождения огня сейчас устанавливают.

 

