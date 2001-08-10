Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже велосипеда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу велосипеда, совершенную на улице Комсомольской. Подозреваемым оказался 27-летний житель города, который похитил двухколесный транспорт, оцениваемый в 35 тысяч рублей.
Инцидент произошел 12 сентября 2025 года. В дежурную часть городского УМВД поступило заявление от 43-летней местной жительницы о пропаже имущества. Сотрудники уголовного розыска оперативно провели комплекс мероприятий и установили личность подозреваемого.
По версии следствия, молодой человек в обеденное время проходил по улице Комсомольская, где у подъезда жилого дома заметил оставленный без присмотра велосипед. Он воспользовался ситуацией, сел на него и уехал в село Березняки. Как сообщили ТИА "Острова" в правоохранительных органах, на следующий день злоумышленник обнаружил у транспортного средства спущенные колеса и приступил к его разборке, чтобы выяснить причину неисправности, однако в этот момент полицейские задержали его.
По факту кражи следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
