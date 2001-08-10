На Сахалине за сутки оштрафовали более 900 водителей за не пристегнутые ремни безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки дорожная полиция Сахалина выявила масштабное количество нарушений Правил дорожного движения, превысившее 2500 случаев. Основную массу инцидентов зафиксировали автоматические камеры, при этом два дорожно-транспортных происшествия привели к травмам двух человек.
В рамках профилактических рейдов сотрудники ГИБДД пресекли 157 административных правонарушений. Стражи порядка задержали и отстранили от управления шесть водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще семь человек попались инспекторам за рулем, не имея права на управление транспортными средствами либо будучи лишенными таких прав судом. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, за различные нарушения инспекторы также составили протоколы на водителей за выезд на встречную полосу, тонировку стекол и перевозку детей без соответствующих правил. Всего за неуплату штрафов полицейские оформили 37 административных материалов, а шесть автомобилей нарушителей отправили на специализированную стоянку.
Значительный объем нарушений, более 2300, зафиксировали стационарные комплексы фото- и видеофиксации. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) затем привлекли к ответственности 79 водителей за выезд на встречную полосу, 744 - за превышение скорости, 22 - за проезд на запрещающий сигнал светофора. Наибольшее число штрафов, 900, водители получили за игнорирование правил применения ремней безопасности.
