Росгвардия за неделю изъяла у сахалинцев 12 единиц оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления Росгвардии по Сахалинской области продолжают системную работу по контролю за оборотом оружия, за минувшую неделю проверив 76 мест его хранения у граждан и организаций. Главная интрига рейдов заключается в изъятии 12 единиц огнестрельного оружия, хранившегося с нарушениями, и аннулировании шести разрешений на его хранение и ношение.

В ходе профилактических мероприятий инспекторы выявили multiple нарушения установленных требований безопасности. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе территориального управления Росгвардии, все изъятое оружие поместили на ответственное хранение до момента полного устранения владельцами выявленных недостатков. Отдельный случай зафиксировали в Поронайске, где у местного охотника аннулировали разрешение и изъяли ружье после того, как суд назначил ему штраф за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

За аналогичный период в территориальное управление Росгвардии обратился 161 заявитель для получения государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Специалисты ведомства рассмотрели 152 обращения, обеспечивая соблюдение установленных процедур и сроков.

Росгвардия напоминает владельцам оружия, что даже освобождение судом от уголовной ответственности за умышленное преступление с назначением судебного штрафа становится основанием для аннулирования разрешения и изъятия оружия. Данная мера направлена на повышение уровня общественной безопасности и предупреждение противоправного использования гражданского оружия.

