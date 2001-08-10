Холмский суд конфисковал автомобиль у водителя, повторное вождение в нетрезвом виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Главная интрига дела заключалась в том, что, несмотря на формальное оформление автомобиля на отца осужденного, суд установил фактическое владение машиной самим нарушителем и конфисковал транспортное средство в доход государства.

Следствие установило, что 19 апреля 2025 года днем осужденный, уже имевший административное наказание за управление автомобилем в пьяном виде, вновь сел за руль Toyota Chaser и поехал по улицам Холмска. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, отстранили мужчину от управления и провели освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения.

Как сообщает ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Государственный обвинитель представил комплекс доказательств, которые подтвердили, что именно осужденный фактически владел и пользовался автомобилем, хотя юридически транспортное средство было зарегистрировано на его отца.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 10 месяцев. Дополнительной мерой наказания стала конфискация автомобиля Toyota Chaser в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.