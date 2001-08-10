19-летний житель Холмского района обвиняется в попытке убийства пенсионерки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Холмского района по подозрению в покушении на убийство 87-летней женщины. Главная интрига происшествия заключается в дерзком проникновении злоумышленника на территорию частного домовладения и нанесении им множественных ножевых ранений пенсионерке.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 22 сентября 2025 года в селе Костромское. Подозреваемый перелез через забор частного дома на улице Усадьба Совхоза, после чего через незапертую дверь проник внутрь помещения. Как сообщает ТИА "Острова" в следственном управлении СКР по Сахалинской области, злоумышленник нанес пожилой хозяйке не менее трех ударов ножом в область головы, а затем скрылся с места преступления.

Следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Холмскому городскому округу провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и задержали подозреваемого в кратчайшие сроки. Медики своевременно оказали пострадавшей женщине необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время по уголовному делу следователи проводят дополнительные мероприятия для сбора и закрепления доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении 19-летнего обвиняемого. Расследование продолжается.

Фото: УМВД РФ по Сахалинской области.