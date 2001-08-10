Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и Сахалинская ГРЭС готовятся к зимним нагрузкам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» практически завершило подготовку электростанций к предстоящему осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, выполнив уже более 93% запланированных ремонтных работ. Главная интрига заключается в масштабности проводимых мероприятий, которые включают капитальный ремонт ключевого оборудования на двух основных электростанциях региона.
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 специалисты завершили капитальный ремонт котлоагрегата №5, двух теплофикационных установок и трансформатора №8, а также провели текущий ремонт 11 единиц основного оборудования. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ПАО «Сахалинэнерго», в настоящее время энергетики заканчивают средний ремонт котлоагрегата №2 и газотурбинной установки LM600 PD, параллельно выполняя расширенный текущий ремонт турбоагрегата с заменой цилиндра высокого давления.
На Сахалинской ГРЭС из 18 запланированных ремонтных мероприятий выполнили уже 9 работ, включая подготовку к среднему ремонту энергоблока №2. Энергокомпания создала необходимый аварийный запас оборудования и материалов, обеспечила достаточные запасы топлива и организовала специальное обучение для технического персонала с проведением противоаварийных тренировок.
Филиал «Распределительные сети» провел ремонт линий электропередачи общей протяженностью более 72 километров и расчистил трассы воздушных ЛЭП на площади около 220 гектаров. Основной объем ремонтных работ энергетики планируют завершить к началу октября, после чего специальная комиссия оценит готовность предприятия к зимнему периоду и выдаст соответствующий паспорт.
