На Сахалине за измену и призыв к террористической деятельности осудили местного жителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1-м Восточным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Российской Федерации – жителя Сахалинской области, 1969 г.р., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на государственную измену) и ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК России, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ России по Сахалинской области.
Установлено, что злоумышленник, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность, а также намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации.
С этой целью в сети Интернет фигурант связался с представителем ВСУ, который предложил ему ряд воинских должностей в украинской армии. Россиянин планировал убыть на Украину транзитом через территорию третьей страны, но был задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Сахалинской области при попытке вылета из аэропорта г. Южно-Сахалинска.
Уголовное дело в отношении задержанного было возбуждено и расследовалось следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области. Противоправные деяния указанного лица выявлены в ходе совместной работы с ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима (из которых три года он проведет в тюрьме) и ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев, лишения права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных системах общего пользования, включая сеть Интернет, сроком на два года, а также лишения воинского звания «старший лейтенант запаса».
Приговор вступил в законную силу.
