За сутки на Сахалине произошли две аварии, один человек погиб
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и один получил травмы. При этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий выявили рекордные 2402 нарушения Правил дорожного движения.
За отчетный период инспекторы пресекли 180 нарушений ПДД в ходе непосредственного контроля. Наиболее серьезными нарушениями стали пять случаев управления транспортом в состоянии опьянения и восемь фактов вождения без соответствующих прав или после лишения водительского удостоверения по судебному решению.
Как сообщает ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2202 нарушения, среди которых лидируют превышение скорости (980 случаев) и неприменение ремней безопасности (918 случаев). Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений привлек к ответственности 31 водителя за выезд на встречную полосу и 44 водителя за проезд на запрещающий сигнал светофора.
Дополнительно инспекторы составили 49 административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок, а три автомобиля задержали и поместили на специализированную стоянку. Среди других нарушений отмечаются тонировка стекол (5 случаев), неправильная перевозка детей (5 нарушений) и парковка на местах для инвалидов (10 фактов).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
16:37 19 Сентября В Северо-Курильском районе ожидается сильный дождь
15:02 18 Сентября Сахалинец купил автомобиль, пообещав расплатиться частями, а потом продал машину и исчез
10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 14:48 Вчера В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
- 10:25 Вчера Ремонт Хабаровской в Южно-Сахалинске планируют завершить до 15 октября
- 10:05 23 Сентября Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
- 10:23 22 Сентября Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?