25 Сентября 2025
За сутки на Сахалине произошли две аварии, один человек погиб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и один получил травмы. При этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий выявили рекордные 2402 нарушения Правил дорожного движения.

За отчетный период инспекторы пресекли 180 нарушений ПДД в ходе непосредственного контроля. Наиболее серьезными нарушениями стали пять случаев управления транспортом в состоянии опьянения и восемь фактов вождения без соответствующих прав или после лишения водительского удостоверения по судебному решению.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2202 нарушения, среди которых лидируют превышение скорости (980 случаев) и неприменение ремней безопасности (918 случаев). Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений привлек к ответственности 31 водителя за выезд на встречную полосу и 44 водителя за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Дополнительно инспекторы составили 49 административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок, а три автомобиля задержали и поместили на специализированную стоянку. Среди других нарушений отмечаются тонировка стекол (5 случаев), неправильная перевозка детей (5 нарушений) и парковка на местах для инвалидов (10 фактов).

