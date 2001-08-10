В расселенном дому в Углегорске загорелась квартира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание в расселенном многоквартирном доме на улице Коммунистической в Углегорске. Из-за сильного задымления помещений потребовалась помощь специальной газодымозащитной службы.
Очевидец сообщил о дыме из окон третьего этажа нежилого дома в 17:53. Уже через две минуты первый пожарный расчет прибыл на место происшествия, где обнаружил открытое горение в одной из пустующих квартир.
Как сообщает ТИА "Острова" в МЧС Сахалинской области, спасатели локализовали возгорание на площади 40 квадратных метров к 18:22, а полную ликвидацию огня завершили к 19:33. Пять сотрудников пожарно-спасательной службы при участии одной единицы техники предотвратили распространение пожара на другие помещения здания.
В результате оперативных действий пожарных инцидент обошелся без пострадавших. Специалисты установили, что угрозы распространения огня на соседние строения не возникало благодаря своевременному реагированию и профессиональным действиям спасателей.
