В расселенном дому в Углегорске загорелась квартира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание в расселенном многоквартирном доме на улице Коммунистической в Углегорске. Из-за сильного задымления помещений потребовалась помощь специальной газодымозащитной службы.

Очевидец сообщил о дыме из окон третьего этажа нежилого дома в 17:53. Уже через две минуты первый пожарный расчет прибыл на место происшествия, где обнаружил открытое горение в одной из пустующих квартир.

Как сообщает ТИА "Острова" в МЧС Сахалинской области, спасатели локализовали возгорание на площади 40 квадратных метров к 18:22, а полную ликвидацию огня завершили к 19:33. Пять сотрудников пожарно-спасательной службы при участии одной единицы техники предотвратили распространение пожара на другие помещения здания.

В результате оперативных действий пожарных инцидент обошелся без пострадавших. Специалисты установили, что угрозы распространения огня на соседние строения не возникало благодаря своевременному реагированию и профессиональным действиям спасателей.