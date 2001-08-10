Молодая сахалинка продала пенсионерке несуществующего щенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска раскрыла дело о мошенничестве, в котором жертвой стала 64-летняя местная жительница. Подозреваемая, ранее судимая за аналогичное преступление, обманным путем похитила у потерпевшей 20 тысяч рублей под предлогом продажи щенка.
Инцидент произошел 23 сентября, когда женщина обратилась в дежурную часть городского УМВД с заявлением о хищении денежных средств. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий быстро установили личность подозреваемой. Ею оказалась 26-летняя жительница села Новотроицкое.
Расследование показало, что потерпевшая разместила в интернете объявление о желании купить щенка. Злоумышленница откликнулась на него, предложила несколько вариантов собак и для убедительности использовала фотографии, скачанные из сети. После того как покупательница перевела на карту мошенницы 20 тысяч рублей, та прекратила всякое общение. Полиция установила, что у подозреваемой никогда не было животных для продажи.
По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбудили уголовное дело. В отношении фигурантки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материал подготовили на основе предварительных данных.
