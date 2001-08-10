Суд назначил курильчанину полтора года колонии за повторное вождение в пьяном виде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Южно-Курильского района по решению суда отправится в колонию общего режима за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это уже третья судимость мужчины за аналогичное нарушение, что и повлияло на столь строгий приговор.
Южно-Курильский районный суд признал 32-летнего местного жителя виновным по статье 264.1 УК РФ. Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, инцидент произошел в июне 2025 года в поселке Южно-Курильск, где осужденный управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции остановили его и провели освидетельствование, которое подтвердило факт опьянения.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел, что у мужчины уже были непогашенные судимости за управление транспортом в пьяном виде - октябрь 2019 и август 2022 года. Государственный обвинитель охарактеризовал действия водителя как грубое игнорирование закона.
Суд согласился с позицией обвинения и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Дополнительно суд лишил его права управлять транспортными средствами на 5 лет и постановил конфисковать принадлежавший осужденному автомобиль "Мицубиси Аиртрек". Приговор пока не вступил в законную силу.
