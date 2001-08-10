За сутки сахалинские автоинспекторы задержали 15 водителей в состоянии опьянения или без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на дорогах Сахалина произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы. При этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий выявили и пресекли сотни административных правонарушений, основную массу из которых составило превышение скорости.
Всего инспекторы зафиксировали 116 нарушений ПДД в ходе прямых рейдов. Они задержали и отстранили от управления шесть водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще девять автомобилистов управляли транспортом без прав либо будучи лишенными водительского удостоверения по суду. Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции, на специализированную стоянку сотрудники ведомства отправили 11 автомобилей. Также инспекторы составили семь административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок.
Отдельно автоинспекторы привлекли к ответственности водителей за конкретные виды нарушений. В списке значатся восемь автомобилистов с тонировкой на стеклах, девять - нарушивших правила перевозки детей, трое - не пристегнувших ремни безопасности, и двое - не пропустивших пешеходов.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 2731 нарушение Правил дорожного движения. Подавляющее большинство из них - 2208 случаев - это превышение установленной скорости движения. Сотрудники ЦАФАП ГИБДД также привлекли к ответственности 33 водителя за выезд на полосу встречного движения, 44 - за проезд на запрещающий сигнал светофора, 200 - за непристегнутые ремни безопасности и 26 - за непредоставление преимущества пешеходам.
