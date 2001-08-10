Жительницу Южно-Сахалинска обвиняют в краже денег у знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска завершила расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в тайном хищении денег у своей знакомой. Материалы уголовного дела по статье о краже с причинением значительного ущерба направлены для рассмотрения в суд.

Инцидент произошел 6 июня 2025 года. По версии следствия, женщина гостила у знакомой, где они вместе с сожителем хозяйки употребляли спиртные напитки. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, сожитель потерпевшей покинул квартиру, чтобы занять у соседки 15 000 рублей, после чего все участники вечера разошлись по комнатам.

Проснувшись ближе к вечеру, подозреваемая вышла в коридор и заметила на вешалке куртку сожителя. Обвиняемая обыскала карманы одежды, обнаружила там 15 000 рублей и присвоила их, после чего незамедлительно покинула квартиру.

Следствие квалифицировало действия женщины как кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину. Сумма ущерба составила 15 000 рублей. В настоящее время уголовное дело готово к передаче в суд для определения меры наказания.