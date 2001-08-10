УФСБ задержало организаторов канала нелегальной миграции на Дальний Восток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спецслужбы Сахалинской области, Камчатского края и Новосибирской области в ходе совместной операции ликвидировали межрегиональную преступную группу, занимавшуюся организацией незаконного пребывания иностранцев в России. Центральным элементом схемы стало изготовление фиктивных документов, которые мигранты использовали для трудоустройства на строительных объектах Камчатки.

Оперативники задержали трех граждан одной из республик Средней Азии в городах Петропавловске-Камчатском и Новосибирске. Следственное подразделение УФСБ России по Камчатскому краю возбудило в их отношении уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области, фигуранты действовали из корыстных побуждений.

Следствие установило, что сообщники обеспечивали своим соотечественникам нелегальное пребывание в РФ путем изготовления поддельных квитанций об оплате патентов. Эти фальшивые документы позволяли иностранцам оставаться в стране сверх разрешенного срока и работать на камчатских стройках. Всех нелегально легализованных мигрантов задержали и поместили в центр временного содержания.

Против самих мигрантов правоохранительные органы возбудили уголовные дела за использование заведомо подложных документов. В настоящее время оперативные и следственные мероприятия продолжаются с целью выявления всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.