Сахалинец угнал велосипед и попал на нем в аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении велосипеда, которое обернулось дорожным происшествием. Украденное имущество мужчина попытался использовать в качестве компенсации за ущерб, причиненный им же в результате ДТП.

Поводом для расследования стало заявление 47-летнего горожанина, который сообщил в полицию о пропаже своего двухколесного транспорта. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, фигурант вошел в подъезд многоквартирного дома с целью поиска чужого имущества, где и заметил велосипед.

После кражи злоумышленник начал кататься на чужом транспорте по городским улицам. Однако во время поездки он не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем, нанеся машине повреждения. Чтобы избежать ответственности за аварию, подозреваемый предложил владельцу автомобиля в качестве компенсации оставить ему велосипед. Общая сумма причиненного ущерба, по предварительной оценке, достигла 21 тысячи рублей.

Следственные органы возбудили в отношении 40-летнего южносахалинца уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.