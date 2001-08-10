Сахалинец угнал велосипед и попал на нем в аварию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении велосипеда, которое обернулось дорожным происшествием. Украденное имущество мужчина попытался использовать в качестве компенсации за ущерб, причиненный им же в результате ДТП.
Поводом для расследования стало заявление 47-летнего горожанина, который сообщил в полицию о пропаже своего двухколесного транспорта. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, фигурант вошел в подъезд многоквартирного дома с целью поиска чужого имущества, где и заметил велосипед.
После кражи злоумышленник начал кататься на чужом транспорте по городским улицам. Однако во время поездки он не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем, нанеся машине повреждения. Чтобы избежать ответственности за аварию, подозреваемый предложил владельцу автомобиля в качестве компенсации оставить ему велосипед. Общая сумма причиненного ущерба, по предварительной оценке, достигла 21 тысячи рублей.
Следственные органы возбудили в отношении 40-летнего южносахалинца уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
09:42 Сегодня Легендарный пловец Виктор Мазанов встретился с юными сахалинскими спортсменами
08:44 Сегодня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали почти 6300 нарушений ПДД
08:51 Сегодня На трассе Южно-Сахалинск - Холмск произошла авария
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
10:26 16 Сентября Сахалинские силовики вскрыли хищение 24 миллионов рублей при строительстве домов
09:54 16 Сентября Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября
09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
Выбор редакции
- 10:05 Сегодня Более 2200 сахалинских семей получили ежемесячную выплату из материнского капитала с начала года
- 10:23 Вчера Сахалинские ветераны СВО получат право на санаторно-курортное лечение
- 09:58 19 Сентября Программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам СВО построить карьеру в органах власти
- 10:56 18 Сентября Сахалинские атлеты завоевали четыре серебряные медали на Спартакиаде
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?