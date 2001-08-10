В Охинском районе медведь убил сборщицу ягод

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охинском районе Сахалинской области медведь напал на женщину, которая собирала ягоды в лесном массиве у села Лагури. От полученных травм 58-летняя жительница скончалась на месте происшествия.

Инцидент произошел 21 сентября 2025 года. Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, следственный отдел по городу Оха организовал доследственную проверку по факту гибели женщины.

По предварительной информации, женщина отправилась в лес для сбора ягод, где на нее напал хищник. Следователи детально изучают обстоятельства случившегося и проводят процессуальные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

В рамках проверки специалисты дадут оценку действиям должностных лиц органов контроля и профилактики, отвечающих за безопасность в природной среде.