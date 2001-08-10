Пожарные потушили дачную постройку в селе Амурское

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Амурское Невельского района пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание дачной постройки, которое угрожало распространиться на соседние здания. Пожарным потребовалось около трех часов, чтобы полностью потушить огонь на площади 64 квадратных метра.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Невельского пожарно-спасательного отряда 22 сентября в 09:58. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, через 13 минут сотрудники пожарно-спасательных частей №12 из Невельска и №13 из Горнозаводска прибыли на место происшествия на улицу Грибную.

Пожарные обнаружили горящую дачную постройку с открытым пламенем и немедленно приступили к тушению, чтобы предотвратить распространение огня на соседние строения. Им удалось локализовать очаг возгорания в 10:39, а к 12:58 пожар был полностью ликвидирован. В операции участвовали 9 сотрудников пожарно-спасательной службы и 3 единицы спецтехники.

К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Специалисты в настоящее время устанавливают причину возникновения пожара.